Corona: Warum gibt es noch immer keine Krisenkonzepte?

Bund und Länder beschließen Maßnahmen gegen die fünfte Welle. Richtig so. Die Frage ist nur, warum das wieder von Panik getrieben werden muss.

Ein Blick nach Großbritannien zeigt, was Deutschland bevorstehen könnte. Dort ist die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus bereits dominierend. Mediziner warnen vor dem krankheitsbedingten Ausfall von bis zu einem Zehntel der Beschäftigten im Gesundheitssystem. Die Stadt London hat den Katastrophenfall ausgerufen. Die explosive Ausbreitung der neuen Virus-Variante in Großbritannien macht den dringenden Handlungsbedarf auch in Deutschland deutlich. Die Maßnahmen, die am Dienstagabend beim Treffen von Bund und Ländern beschlossen wurden, sind einschneidend, greifen zu spät, zielen aber in die richtige Richtung.