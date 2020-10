Nur zwei Beispiele: Seit Monaten schon kann Apotheker Peter Vogt aus Duisburg-Homberg das Schmerzmittel Dolormin nicht an seine Kunden geben, weil der Wirkstoff Ibuprofen fehlt. Und auch sein Kollege Dr. Simon Krivec aus Moers wartet auf rund 250 Medikamente. Die Lieferengpässe haben sich zu einem Dauerproblem entwickelt. Doch die Corona-Pandemie hat uns die Abhängigkeit vom asiatischen Markt erneut eklatant vor Augen geführt.

Die neue Studie unterstreicht das und zeigt die Risiken auf. Erstens: Deutschland ist extrem von Wirkstoffherstellern außerhalb der EU abhängig. In der Corona-Pandemie machte sich das durch Produktionsausfälle und logistische Hürden bemerkbar. Zweitens: Nur in wenigen Provinzen werden diese Wirkstoffe hergestellt; es gibt also nicht mehrere Standorte, auf die die Produktion ausweichen könnte. Drittens: Es sind nur wenige Hersteller, die das Gros der benötigten Wirkstoffe für die Welt produzieren. Wenn es dann, wie 2018 in China, zu Verunreinigungen von Arzneien kommt, liegt der gesamte Weltmarkt brach.

Es ist eine vertrackte Situation. Selbstverständlich ist die Forderung richtig, mehr Wirkstoffe in EU-Ländern zu produzieren. Doch bis hier wieder mehr Produktionsstätten entstehen, werden Jahre vergehen. Und: Die Preise für diese Medikamente dürften steigen.

Ein kurzfristiger Weg könnte die Aufkündigung von Rabattverträgen zwischen Pharmaunternehmen und Krankenkassen sein. Es gibt Apotheker, die würden das begrüßen. Die Folge wären allerdings steigende Arzneimittelausgaben für die Kassen und schließlich Beitragssteigerungen für die gesetzlich Versicherten. Letztlich geht es immer um die gesamtgesellschaftliche Frage: Wie viel ist uns unsere Gesundheit wert?

Als wäre all das nicht schon schwer genug, müssen viele Apotheker um ihre Existenz bangen, nachdem der Abrechnungsdienst AvP Insolvenz angemeldet hat. Die Apotheker trifft keine Schuld, trotzdem müssen sie den Kopf hinhalten. Und wir zusehen, wie das Apothekensterben auf dem Land und in der Stadt voranschreitet.