Warum die Landesregierung gut daran tut, ihre "Wertedialoge" so zu überarbeiten, dass sie wirklich mit Integrationsskeptikern ins Gespräch kommt.

Warten auf den Wutbürger

In seiner Neujahrsansprache hat Armin Laschet an den Wert des „guten, alten persönlichen Gesprächs“ erinnert. Zugleich weiß der Ministerpräsident, der leider selbst allzu oft einen lockeren „Twitter-Daumen“ besitzt, dass die politische Debattenkultur schwer unter Druck geraten ist.

Zwischen künstlichen Aufgeregtheiten in den sozialen Netzwerken und dem trotzigen Rückzug vieler Menschen in die eigenen Gedankenwelten passt heute kaum noch ein persönliches Gespräch. Schon gar nicht mit Politikern, die so etwas Althergebrachtes wie Interessenausgleich und Gemeinwohl organisieren wollen.

Die Landesregierung merkt das bei ihren gut gemeinten und perfekt organisierten „Wertedialogen“ über Erfolge und Misserfolge der Zuwanderung. Sie erreichen jene nicht mehr, die sich unverstanden fühlen und denen die gesamte Richtung nicht passt. Doch genau um die geht es. Es ist richtig, dass NRW-Integrationsminister Stamp nun nachsteuern und sein Gesprächsformat überarbeiten will. Der angeleitete Austausch mit den Zornigen ist mühsam, wie etwa der Blick zum unermüdlich tourenden Ministerpräsidenten Kretschmer nach Sachsen zeigt. Aber eine Alternative zu dieser Graswurzelarbeit der Demokratie ist nicht erkennbar.