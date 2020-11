In diesem Krisenjahr ist offenbar alles möglich, sogar ein früheres Ende des Unterrichts vor Weihnachten. Die Idee ist gut. Weniger Kontakte in den Klassen bedeuten ein geringeres Infektionsrisiko. Das gestresste Lehrpersonal und die ständig improvisierenden Schulleitungen hätten eine kleine Gelegenheit zum Luftholen. Und die Chancen auf ein relativ sicheres Familien-Weihnachtsfest würden größer.

Wenn sich Nordrhein-Westfalen tatsächlich für diesen Weg entscheiden sollte, dann bitte schnell. Die Vorquarantäne braucht organisatorischen Vorlauf. Käme der Beschluss erst Anfang Dezember, dann würde er den Schulbetrieb eher noch tiefer ins Chaos stürzen. Termine für Klausuren und Tests lassen sich ja nicht einfach verschieben. Die Familie benötigen die Vorbereitungszeit, weil sie sich um die Betreuung kümmern müssen.

Chance auf halbwegs normales Weihnachtsfest

Das Leben lehrt: Nicht alle Familien dürften die Vorquarantäne so ernst nehmen wie sie gedacht ist. Nicht alle Schüler würden in den Tagen vor dem Fest Kontakte vermeiden und brav daheim für die Schule lernen. Den anderen Familien aber, die diese Gelegenheit wirklich nutzen und auf Begegnungen kurz vor dem Fest verzichten, würde sich eine Chance auf ein halbwegs normales Weihnachtsfest mit den Großeltern eröffnen. In diesem Krisenjahr ein großes Geschenk!​