Für die Wirte kommt es jetzt aufs Kleingedruckte an. Leider sind sie, die ohnehin durch Corona schwer unter Druck geraten sind, wieder die Leidtragenden – diesmal im Kampf gegen ihre Versicherungen. Die Aussichten, ihn zu gewinnen, sind nicht gut.

Denn im einzigen Urteil, in dem ein Gastronom Recht bekam, ging es um die Beurteilung einer Police, in der die Betriebsschließung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ausdrücklich gedeckt ist. Dass die Richter sich da auf die Seiten des Klägers stellten, ist nachvollziehbar. Viele andere Kneipiers, die ihre Police vor der Unterschrift natürlich nicht auf Corona hin durchstöbert haben, werden leer ausgehen.

Großzügigkeit ist kaum zu erwarten

Von den Versicherungen, die vielfach selbst gerade zu kämpfen haben, ist Großzügigkeit kaum zu erwarten. Unanständig wird es jedoch, wenn sie den längeren Hebel, an dem sie sitzen, nutzen – und Verfahren unnötig in die Länge ziehen. Bis zu einer Entscheidung dürfte so mancher Gastronom dann nämlich schon lange sein letztes Bier gezapft haben.