Unruhe an der FDP-Basis - Angst vor einem neuen Drama

An der liberalen Basis wächst die Sorge, das Wahldebakel von 2013 könne sich wiederholen. Es ist an der Zeit, einen radikalen Schritt zu wagen.

Vor genau zehn Jahren erlebte die FDP das größte Drama in ihrer Geschichte. Sie landete bei der Bundestagswahl unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die Liberalen waren plötzlich außerparlamentarische Opposition. Zehn Jahre nach dem Desaster ziehen wieder dunkle Umfragewolken auf. Würde in nächster Zeit im Bund gewählt, müsste die FDP erneut um den Einzug in den Reichstag bangen.

Die Parteispitze versucht, gegen den Abwärtstrend zu steuern, indem sie nach rechts blinkt und in der Migrationspolitik schärfere Töne anschlägt. Asylbewerber sollen weniger Leistungen bekommen, fordert Parteichef Christian Lindner. Deutschland soll unattraktiver für Flüchtlinge werden. Generell sind ihm die Sozialausgaben in Deutschland zu üppig, er will sie reduziert sehen; es ist, als habe sich die FDP entschieden, innerhalb der Ampelkoalition auf Oppositionskurs zu gehen. Das wird nicht helfen, die Zustimmungswerte für die Regierungspolitik zu verbessern, im Gegenteil. Die Bürger sind den Streit leid, sie wollen konsequente Führung aus einem Guss.

Der Dauerstreit, den Kanzler Olaf Scholz glaubte abmoderiert zu haben, bleibt das Grundrauschen dieser Koalition so ungleicher Partner, die lediglich aus Gründen der Machtarithmetik zusammengefunden haben. Die Basis der FDP scheint in weiten Teilen verstanden zu haben, dass es so nicht weitergehen kann. Ein Verbleib in der Ampel, glauben viele Liberale, drohe die Partei erneut aus dem Bundestag zu kippen. Und das ausgerechnet unter Lindner, dem Mann, der einmal als liberale Lichtgestalt galt und der FDP 2017 zu einem triumphalen Wiedereinzug in den Bundestag verhalf. Eine zweite Chance werden die Liberalen vermutlich nicht bekommen. Es geht um alles.

Vielleicht wäre es für sie tatsächlich besser, ein Ende mit Schrecken zu wählen und nach einer Neuwahl in der Opposition auf Selbstfindungssuche zu gehen.

