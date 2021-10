Ungeimpftes Klinikpersonal: Es bedarf klarer Regeln

Ausgerechnet in Krankenhäusern sollten sich Menschen darauf verlassen können, vor dem Coronavirus geschützt zu sein. Es muss klare Regeln geben.

Ja, was denn nun? Das Gesundheitsministerium sagt: Es gibt eine Testpflicht für Klinikpersonal. Die Krankenhausgesellschaft sagt: Nein, die gibt es nicht. Damit steht Aussage gegen Aussage. Und die Dummen sind die Patienten und Klinikbesucher, die sich nicht sicher sein können, auf geimpftes oder getestetes Personal zu treffen.

Wo denn, bitteschön, wenn nicht in Kliniken, sollten sich die Bürger darauf verlassen können, dass sie bestmöglich vor einer Corona-Infizierung geschützt werden? In Restaurants gilt die 3G-Regel. Im OP nicht? Das darf nicht sein. Essen gehen muss ich nicht. Aber einen Aufenthalt in einem Krankenhaus kann ich mir in den meisten Fällen nicht aussuchen.

Diezeigt: Es bedarf eindeutiger, klarer Regeln! Zuviel Auslegungsspielraum in diesem sensiblen Bereich kann gesundheitsgefährdend sein. Corona ist nicht vorbei. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Kliniken darauf setzen, dass sich ungeimpfte Mitarbeiter freiwillig testen lassen. Zudem: Was spricht gegen eine Testpflicht für alle Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen? Egal ob geimpft oder nicht. Nichts! Das Ministerium muss nachbessern!

