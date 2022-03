Ukraine-Hilfe: Es zeigt sich die beste Seite der Menschen

In dem fürchterlichen Ukraine-Krieg gibt es ein Hoffnungszeichen: Die Menschen stehen zusammen. Doch wir brauchen alle einen langen Atem.

Es gibt Zeiten, in denen die Welt aus den Fugen gerät. Die große, aber auch unser ganz persönlicher kleiner Kosmos. Jetzt ist eine solche Zeit. Mit dem Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine erlebt Europa erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder einen Angriffskrieg. Die Folgen von all dem Schrecklichen, das nun geschieht, können wir kaum absehen. Es bringt uns auch persönlich an eine Grenze. Wir spüren es in den Gesprächen mit unseren Partnerinnen und Partnern und wenn wir die drängenden Fragen unserer Kinder und Enkel hören. Der Krieg bringt das Schlimmste im Menschen zum Vorschein. Aber auch seine beste Seite. Und von der soll hier die Rede sein.

Es ist unbeschreiblich, wie groß die Hilfsbereitschaft in Südwestfalen für die Unzähligen ist, die in der Ukraine leiden. Der Ideenreichtum kennt kaum Grenzen. Wir erleben Menschen, die schon beim Reaktorunfall in Tschernobyl ihr Haus geöffnet haben und es nun wieder tun. Wir sehen eine bewundernswerte Unternehmerin, die ihre Busse zur Verfügung stellt, um Flüchtlinge in die Sicherheit unserer Region zu holen.

Auf dieser Seite können wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt von all dem zeigen, was von Familien, Freunden und Nachbarn auf die Beine gestellt wird. All dies hilft im besten Fall sehr konkret. Wer weiß, an welcher Stelle und von wem eine Spende gebraucht wird, der ist damit richtig unterwegs. Zielgerichtet zu helfen ist aber vor allem auch eine Aufgabe von Profis. Es nützt also immer, die großen und zertifizierten Organisationen zu unterstützen. Sie sind damit vertraut, lange durchzuhalten.

Der lange Atem ist wichtig. Denn wir können am heutigen Tag nicht vorhersagen, wann der Krieg endet und wie viele Menschen aus der Ukraine zu uns flüchten werden. Aber wir werden für sie da sein.

