Trump spaltet auch im Abgang die Nation

Mit jedem Tweet werden wilde Verschwörungstheorien befeuert. Das ist das Unwürdige an der Show des Narzissten Trump.

Wer in diesen Tagen den Twitter-Account von Donald Trump verfolgt, schwankt zwischen Zorn und Mitleid. Der Mann will nicht einsehen, dass er die Wahl verloren hat, eine Niederlage passt nicht in sein narzisstisches Persönlichkeitsprofil; zumal er, falls ihn nicht mehr die präsidiale Immunität schützt, mit einer ganzen Reihe Anklagen rechnen muss, als da unter anderem wären: sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Geldwäsche und Steuerbetrug.

Dass ihm führende Republikaner noch immer zur Seite stehen, ist nicht verwunderlich: Er hat mehr Stimmen geholt als jeder amtierende Präsident vor ihm und eine treue Anhängerschaft, die es als Dolchstoß interpretieren würde, wenn er nun im Stich gelassen würde. Jedoch bröckelt die Phalanx der Getreuen: Mehrere republikanische Senatoren plädieren dafür, dass auch Joe Biden die täglichen Briefings der Geheimdienste bekommen soll, damit der Übergang vernünftig vonstatten geht.

Die Wahlbetrugsvorwürfe Trumps zielen derweil immer deutlicher ins Leere, nun haben auch Vertreter des Heimatschutzministeriums und Wahlleiter der Bundesstaaten in einer Erklärung klar gemacht: Da war nichts. Seinen Anhängern wird das egal sein, und das ist das wirklich Gefährliche an der unwürdigen Show. Im Netz wuchern wilde Verschwörungstheorien, und mit jedem Tweet werden sie befeuert. Noch im Abgang spaltet Trump die geplagte Nation.

Dass ausgerechnet die chinesische Regierung, mit der er sich so viele Auseinandersetzungen geliefert hat, seinen Konkurrenten Biden als Präsidenten anerkannt hat, wird seine Wut noch steigern. Ein wütender Trump kann noch viel Unheil anrichten. Auch in den letzten Wochen seiner Amtszeit.