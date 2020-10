Bund und Länder lassen in der Coronakrise jede Zurückhaltung beim Schuldenmachen fallen. Man kann fast den Eindruck gewinnen, Geld spiele plötzlich keine Rolle mehr, obwohl zuvor jahrelang angeblich keins da war. Es ist aber gut und richtig, in der Krise nicht zu knausern und möglichst viele Arbeitsplätze zu retten. Die Digitalisierung der Schulen in NRW oder moderne Radwege sind zudem echte Zukunftsinvestitionen.

Leider neigt die Landesregierung beim neuen Haushalt zu Taschenspielertricks. Es ist in dieser Ausnahmesituation nicht ehrenrührig, neue Schulden zu machen. Aber sie im Corona-Rettungsschirm zu verstecken, ist schon ein starkes Stück. Wir stellen fest: Diese Regierung spannt den Rettungsschirm zum Teil für sich selbst auf, um einen Haushalt ohne Neuverschuldung vorzeigen zu können. Und beim Tilgen der neuen Schulden lässt sie sich mehr Zeit als alle anderen Länder.

Städte brauchen noch mehr Unterstützung

Die Städte haben zwar schon Hilfe von Bund und Land bekommen, indem Gewerbesteuer-Ausfälle ausgeglichen und der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft für Sozialhilfeempfänger deutlich erhöht. Die Kommunen könnten aber bald mehr Unterstützung vom Land gut gebrauchen, denn ihre Steuereinnahmen drohen auch in den kommenden Jahren massiv einzubrechen. Im Moment bleibt Essen, Mülheim oder Hagen nur die Option, neue Kredite aufzunehmen. Für überschuldete Städte ist das ein großes Problem. NRW wird sich aber der Verantwortung für seine Städte nicht auf Dauer entziehen können.