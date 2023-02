Tarifstreit öffentlicher Dienst: Dampf aus dem Kessel nehmen!

Die Arbeitgeber machen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ein schlechtes Angebot – daher gibt es Warnstreiks. Nehmt Dampf aus dem Kessel!

Natürlich sind Streiks im öffentlichen Dienst immer eine extrem ärgerliche Angelegenheit. Sie treffen die öffentliche Daseinsvorsorge: Bürgerinnen und Bürger, die mit geschlossenen Kindergärten, stillstehenden Bussen und Bahnen oder nicht abgeholtem Müll fertigwerden müssen.

Die gesellschaftliche Gemengelage von Tarifstreitigkeiten in diesem Bereich darf man deshalb als mindestens sensibel bezeichnen. Was aber nichts daran ändert, dass Warnstreiks ein absolut vertretbares Mittel der Arbeitnehmerseite sind, um ihre Interessen durchzusetzen. Auch wenn’s nervt.

Die Ablehnung war absehbar

Die Arbeitgeber dürften sich bei der Debatte um die Akzeptanz von Arbeitsniederlegungen in den nächsten Wochen darauf zurückziehen, dass sie inzwischen ihr eingefordertes Angebot für Tarifanhebungen abgegeben haben. Angesichts der momentanen Inflationsraten sind fünf Prozent in zwei Schritten (plus immerhin einer Einmalzahlung von 2500 Euro) aber nichts anderes als ein Scheinangebot. Dass die beteiligten Gewerkschaften es als provokant ablehnen würden, war absehbar.

Um Dampf aus dem Kessel zu nehmen, bedarf es jetzt einer klaren Nachbesserung – dann aber auch des Willens der Arbeitnehmerseite, ernsthaft auf eine Einigung hinzuarbeiten.

