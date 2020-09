Tarifrunde mit Symbolcharakter

Essen. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln über die Einkommen im öffentlichen Dienst. Der Erwartungsdruck ist groß, die Vorzeichen sind schwierig.

Mehr Geld für Erzieher und Pfleger? In der Hochphase der Krise waren Lob und Anerkennung für die „Corona-Helden“ vielfach zu hören – jetzt geht es darum, was davon bleibt: Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln über ein Gehaltsplus für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Städte und des Bundes – in Kitas, kommunalen Pflegeheimen, in den Rathäusern oder bei der Müllabfuhr.

Der Erwartungsdruck ist enorm, die Vorzeichen sind schwierig. Denn die Städte sind alles andere als in Spendierlaune. Infolge der Pandemie bangen viele Unternehmen um ihre Zukunft, Steuereinnahmen sind eingebrochen und Hilfsprogramme verringern die Nöte besonders in den von Altschulden geplagten Ruhrgebiets-Städten kaum.

Anderseits sind die Erwartungen der Beschäftigten groß: Viele haben etwa in den Gesundheitsämtern unter hohem Druck gearbeitet, trotz Pandemie weiterhin Busse durch die Straßen gelenkt oder als Erzieher eine wohl nie dagewesene Wertschätzung ihres Berufs erfahren – sie hoffen, dass dies nun auch finanziell anerkannt wird.

Am Ende dürfte diese Tarifrunde daher Symbolcharakter haben und eine erste Antwort auf die Frage liefern: Was folgt aus der Krise für jene, die besonders gefragt waren?