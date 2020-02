Tourismus-Rekord: Stolze Bilanz für deutsche Gastronomie

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – gerade bei den Deutschen steigt offenbar der Anteil derer, die sich dazu entscheiden, ihre Ferienzeit im eigenen Land zu verbringen. Schön zu sehen, dass auch unsere Region sich dabei zunehmender Beliebtheit erfreut.

Die Zuwachsraten der Tourismusindustrie sind beeindruckend – und ein gutes Signal auch für alle, denen der Klimaschutz am Herzen liegt. Denn wer als deutscher Urlauber seine Ferien beispielsweise auf Norderney statt in Norwegen verbringt, wird kaum in den Flieger, sondern im besten Fall in den Zug steigen, der ihn ökologisch einwandfrei in die schönsten Wochen des Jahres transportiert.

Das Personal wird in höchstem Maße beansprucht

Der Erfolg kann in absehbarer Zeit jedoch auch seine Schattenseiten haben. Je mehr Touristen in deutschen Hotelbetten übernachten, desto höher die Beanspruchung des Personals. Hier müssen Hoteliers und Gewerkschaften schnell einen für alle gangbaren Weg finden – sonst wird der Erfolg wegen unzufriedener Gäste schnell Schnee von gestern sein.