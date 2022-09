„Sozialtourismus“: Merz wühlt in populistischer Mottenkiste

CDU-Chef Merz wirft ukrainischen Flüchtlingen „Sozialtourismus“ vor. Eine Steilvorlage für AfD und Putin - trotz öffentlicher Entschuldigung.

Friedrich Merz wühlte bei Bild TV in der populistischen Mottenkiste und kramte das Unwort des Jahres 2013 hervor: „Sozialtourismus“. Diesen warf er ukrainischen Flüchtlingen vor, die nach Angaben des Unionspolitikers zwischen Deutschland und der Ukraine pendelten, um hier Sozialleistungen zu erhalten und dann wieder nach Hause zu fahren. Dass dies in Einzelfällen vorkam und vorkommt, scheint nicht unrealistisch. Schwarze Schafe gibt es in jeder Gruppe.

Doch stellt Merz mit seiner Äußerung vor einer laufenden Fernsehkamera ukrainische Flüchtlinge unter Generalverdacht. Immerhin sah er seinen Fehler dann später selbst ein und entschuldigte sich für „eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems“, wie er erklärte. Da war schon zu erahnen, dass ihm sein Vorwurf auf die Füße fallen würde.

Friedrich Merz: Ein CDU-Chef braucht mehr Fingerspitzengefühl

Doch die Äußerung ist in der Welt und liefert somit einerseits Gegnern einer offenen Flüchtlingspolitik und andererseits russischer Propaganda eine Steilvorlage. Was Merz da so in Stammtischmanier herausposaunte, hallt in den Echokammern der radikalen Rechten weiterhin nach. Als Oppositionsführer und erfahrener Spitzenpolitiker muss Friedrich Merz bei solch sensiblen Themen mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Da darf ihm eine solche Äußerung nicht mal eben entweichen. Zumal er selbst recht schnell dabei ist, politische Gegner für ihre Fehler scharf zu kritisieren.

Die AfD und Putin werden sich bedanken, die große Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, müssen nun weitere Missgunst über sich ergehen lassen. Das ist leider nicht so leicht zu entschuldigen. Ganz klar muss sein: Wer vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland flüchtet, ist hier willkommen.

