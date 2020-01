Plötzlich bringt CSU-Chef Markus Söder eine Kabinettsumbildung bei der GroKo in Berlin ins Gespräch. Das könnte ihm in Bayern Wähler bringen.

Söder ist schon im Wahlkampf

Markus Söder mischt in der Bundespolitik gerade kräftig mit – und wer seine Freude bei seinem umjubelten Gastauftritt beim CDU-Parteitag gesehen hat, der weiß: Kramp-Karrenbauer muss mit dem Bayern rechnen.

Und wie so oft im Parteiengeschäft werden dann auch Parteifreunde zu Gegnern, zumindest aber zu lästigen Bremsklötzen, die beizeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Mit ihren Bundesministern Horst Seehofer und Andreas Scheuer kann die CSU im Hinblick auf die kommenden Wahlen kaum noch punkten. Der eine wirkt verbraucht, der andere ist ins Maut-Desaster verstrickt. Söder hat also bei einer Kabinettsreform in Berlin wenig zu verlieren und kann risikolos den Antreiber geben, der Merkel und AKK auf die Sprünge hilft. Das kann ihm in Bayern wichtige Prozentpunkte schon bei der Kommunalwahl im März einbringen.