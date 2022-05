Kommentar Schüsse in Duisburg: Rocker setzen Zeichen - nicht Minister

Innenminister Reul wollte ein Zeichen setzen, gegen Clan-Milieus in Duisburg. Doch entscheidend verbessert hat sich die Lage nicht.

Es ist ziemlich genau zwei Monate her, dass NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Duisburger Norden eine Polizeirazzia gegen Mitglieder des Clan-Rocker-Milieus medienwirksam begleitete. Damals wurde eine Spielhalle durchsucht.

Rocker zeigen: „Der Rechtsstaat interessiert uns nicht“

Als unsere Reporterin fragte, wie viel Wahlkampf in dieser Einsatz-Begleitung stecke, sagte Reul, er wolle damit ein Zeichen setzen: Rückendeckung für die Beamten vor Ort, Kampfansage ans Milieu, das nicht zur Ruhe kommen dürfe. Nur einige hundert Meter vom Ort des damaligen Geschehens setzte nun eben dieses Milieu sein Zeichen. Und das geht eher in Richtung: Wir machen, was wir wollen, der Rechtsstaat interessiert uns nicht.

Wer mit offenen Augen durch Duisburgs Norden oder andere schwierige Stadtteile in NRW fährt, den kann das nicht wundern. Herbert Reul hat erfahren, dass weder die in Richtung Clan-Rocker gesendeten Zeichen noch die Maßnahmen die Lage bislang wirklich entscheidend verbessert haben.

