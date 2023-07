Schluss mit dem Verwaltungswirrwarr!

Immer noch kostet es weniger Nerven, auf einen Termin beim Amt zu warten, als Behördengänge online zu erledigen. Frustrierend.

Online ummelden, Rente oder Ausweis beantragen: das Onlinezugangsgesetz gab Hoffnung, dass Deutschland seine Verwaltungen nach Jahrzehnten des Verschlafens digitalisiert. Dass NRW sein Länderportal an die Bund ID überführen will, ist ein kleiner Lichtblick zu mehr Nutzerfreundlichkeit. Doch das reicht lange nicht.

Die Vorteile digitaler Verwaltungsportale sind schnell erzählt: Bürger können über eine digitale Identität ihre Behördengänge online erledigen und sparen sich den Weg zum Amt. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis ein Desaster.

Wie langsam Behörden digitalisiert werden, ist absurd im Ländervergleich

Sechs Jahre nach dem Gesetzesbeschluss sind nur 122 von 575 digitale Leistungen flächendeckend verfügbar. Das ist absurd vor dem Hintergrund, dass Verwaltungen anderer Länder schon längst digitalisiert sind.

NRW steht immerhin an erster Stelle, was Online-Angebote in mindestens einer Gemeinde betrifft. Bedeutet aber: Bürger müssen mühselig suchen, welche Dienstleistungen in ihrer Stadt digital verfügbar sind – und im schlimmsten Fall zeigt das Portal am Ende an: „Keine Ergebnisse gefunden.“

Wenn es so weitergeht, braucht Deutschland noch 20 Jahre für die Digitalisierung

Sicherlich, rechtliche und technische Fragen zur digitalen Sicherheit müssen geklärt werden. Dass es aber keine Frist gibt, zeugt von politischem Aufschieben. Wenn es im bisherigen Tempo weitergeht, braucht es noch 20 Jahre, bis jede Behörde digitalisiert ist.

Ein Ausblick wäre es, wenn Bürger endlich wüssten, wann sie sich in jeder Kommune digital ummelden können – ob in Dortmund, Duisburg oder Essen.

Aktuell lohnt es sich vielerorts mehr, weiterhin den Frust über das volle Amt zu ertragen, als nach ergebnisloser Internetrecherche genervt den Laptop zusammenzuklappen. Beidem gehört ein Ende gesetzt, dringend!

Lesen Sie auch:Studentin über Behörden-Portale: „Wer soll das verstehen?“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung