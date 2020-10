Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur geplatzten Pkw-Maut schlägt das letzte politische Kapitel im Buch über die Amtszeit des Andreas Scheuer auf. Es hat, leider, was von einer Realsatire.

Was der CSU-Politiker in seiner Zeit als Bundesverkehrsminister schon alles vor die Wand fahren ließ, ist in seinen handwerklichen Mängeln und in seinen finanziellen Folgen für den Steuerzahler einfach atemberaubend.

Es geht um eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz

Das herstellerfreundliche Agieren dieses Pannenministers im Diesel-Skandal war für die betroffenen Autobesitzer eine permanente, schallende Ohrfeige. Die Bahn kommt auch in seiner Ägide, und gerade in der Corona-Krise, nicht auf Touren. Der Streit um die neue Straßenverkehrsordnung ist ebenfalls keineswegs ausgestanden.

Doch das Fiasko, das Scheuer gemeinsam mit seiner Partei einst so vollmundig wie provokant als „Ausländermaut“ etikettierte, stellt alles in den Schatten. Immerhin geht es um mehr als eine halbe Milliarde Euro an Schadenersatz, die der Steuerzahler wird zahlen müssen. Und das nur, weil dieser Minister Verträge einfach unterschrieb, bevor er sich sicher sein konnte, dass der Gegenstand – die Pkw-Maut – einer höchstrichterlichen Prüfung standhalten würde.

Vorwurf der Lüge im Bundestag

Dieser Fehler ist der Beleg einer ungeheuerlichen Fehleinschätzung. Er ist politischer Arroganz geschuldet und dem offenkundigen Ehrgeiz, das Prestigeprojekt schnell, schneller, am schnellsten durchzupeitschen. Und er führte zu dem schweren Vorwurf, dass Scheuer das Parlament belogen hat.

Wer das politische Trauerspiel im Verkehrsministerium verfolgt, fragt sich, warum der Mann so lange den Chefsessel besetzen durfte. Dass die CSU dem Treiben so lange zusieht, ist ja fast nachvollziehbar. Die Bundeskanzlerin jedoch hätte es längst beenden müssen. Scheuer ist eine Belastung für die Koalition geworden, ohne dass Konsequenzen gezogen worden wären.

Das ist der Skandal hinter dem Skandal.