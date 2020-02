Schon wieder ein Rückzug und auch dieser kommt überraschend: Der Münchener Kardinal Reinhard Marx gibt das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz auf. Bei der nächsten Frühjahrsversammlung der katholischen Bischöfe Anfang März will der 66-Jährige das Feld für einen Jüngeren frei machen. Am Ende seiner zweiten Amtszeit wäre Marx 72 Jahre alt. Das verdient Respekt, zumal in einer Organisation, in der fortgeschrittenes Alter noch nie ein Hinderungsgrund war, auf Macht und Einfluss zu verzichten.

Dennoch trifft der Rückzug des gebürtigen Westfalen die Katholiken in Deutschland zur Unzeit, steckt doch die Institution Kirche in einer ihrer tiefsten Krisen überhaupt. Rekordaustrittszahlen, die mühsame Aufarbeitung des Missbrauchsskandals katholischer Priester, die zermürbenden Debatten rund ums Zölibat und die Rolle der Frauen in der Kirche, die schwindende gesellschaftliche Relevanz - all dies übt einen nie gekannten Druck aus nicht nur auf die Repräsentanten der Kirchenhierarchie, sondern auch auf alle Gläubigen in den Gemeinden vor Ort.

Sechs Jahre war Reinhard Marx das Gesicht der katholischen Kirche in Deutschland. Dem lebensfrohen Zigarrenraucher und mediengewandten Intellektuellen gelang dabei der schwierige Brückenschlag zwischen Erneuerung und Tradition. Doch Marx stieß auch auf hartnäckigen Widerstand, etwa beim Kölner Kardinal Woelki, dem Wortführer der Konservativen in der deutschen Bischofsriege.

Gerade erst hatte Marx den „Synodalen Weg“ gestartet. Die Versammlung soll die katholische Kirche in Deutschland als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal vorsichtig für Reformen öffnen. Man sei einen „guten Schritt vorangekommen“, sagte der Kardinal nach Abschluss des Treffens Anfang Februar. Nun muss ein anderer diesen Prozess moderieren. Will die katholische Kirche überleben, darf sie den Anschluss an die Moderne nicht verlieren.