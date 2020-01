Richtige Thesen, falsches Timing

Inhaltlich hat die kritische Auseinandersetzung von Ministerpräsident Laschet mit ARD und ZDF allemal ihre Berechtigung. Die Regierungschefs der Länder sollen demnächst die Anhebung der Rundfunkgebühren durchwinken, die jeder Haushalt unabhängig von Seh- und Hörgewohnheiten bezahlen muss. Da darf die Frage erlaubt sein, ob es wirklich unmöglich ist, in dem öffentlich-rechtlichen Riesenkosmos der zahllosen Spartensender, Doppelstrukturen und traumhaften Moderatoren-Gagen einschneidende Sparmaßnahmen vorzunehmen.

Zumal sich die private Medienlandschaft ja auch in atemberaubenden Tempo wandelt. Und gerade das jüngere Publikum, das lieber für qualitätvolle Streaming-Angebote zahlt, kann im Krimi-Quiz-Schlagerparaden-Einerlei zu selten den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag wiedererkennen.

Problematisch am Laschet-Vorstoß erscheinen allerdings Tonalität und Timing. Ist es wirklich klug, sich unmittelbar nach der maßgeblich von Rechtspopulisten befeuerten Aufregung ums „Umweltsau“-Lied so pointiert am WDR abzuarbeiten? Sollte ein Ministerpräsident gerade in „Lügenpresse“-Zeiten von Trump & Co. den Eindruck erwecken, er halte öffentlich-rechtliche Journalisten für überbezahlte Schnösel, denen egal ist, ob einer zuschaut? Damit droht Laschet, selbst gelernter Journalist und eigentlich ein Verteidiger des dualen Rundfunksystems, schnell in falsches Fahrwasser zu geraten.