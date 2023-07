Radikalität - ganz offen

Bei ihrem Parteitag umarmte die AfD-Spitze den rechtsradikalen Flügelmann Höcke. Das verheißt nichts Gutes für Deutschland und für Europa.

Was bedeutet es, dass sich kaum ein AfD-Sympathisant an der offen zur Schau getragenen Radikalität der Partei stört? Glauben die Anhänger, dass Höcke und Co. im Grunde gar nicht so schlimm sind? Was erwarten sie, wenn Rechtsradikale mehr Gewicht erhalten? Oder bauen sie darauf, dass eine stärkere AfD in Bund und Land die Politik der anderen Parteien beeinflussen wird? Man kann über die Motive der vielen Menschen nur spekulieren, die sich gerade für Leute wie Weidel und Chrupalla erwärmen.

Zugleich sollte seit dem Parteitag nun wirklich jeder wissen, dass die Rechtsradikalen um Björn Höcke die Fäden ziehen. „Die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann“, sagte er unter großem Beifall. Übler kann man über das größte Friedensprojekt nach dem Nazi-Terror und deren verheerenden Krieg nicht reden.

Und wenn der Spitzenkandidat für die Europawahl sagt: „…echte Männer sind Patrioten, dann klappt’s auch mit der Freundin“, dann sollte nicht nur jede Frau wissen, welch Geistes Kind dieser Mann ist.

Zusammen mit Gleichgesinnten will die AfD die EU aushöhlen und zerstören

Abgesehen davon ist es bezeichnend, wie eifrig die AfD ins Europaparlament drängt: Klar, denn dort will sie die EU mit ihren Gleichgesinnten aus Ungarn, Frankreich, den Niederlanden oder Polen von innen aushöhlen und zerstören. Offensichtlich scheint das 20 Prozent der Wähler herzlich egal zu sein.

Sie wollen einfach nicht sehen, wie komplex und anstrengend es ist, unser reiches und weiterhin soziales Land durch die Krisen dieser Welt zu führen. Es ist leicht, mehr Mauern gegen Flüchtlinge zu fordern. Dass auch die „Ampel“ in ihrem Programm „irreguläre Migration“ reduzieren will, nimmt kaum jemand zur Kenntnis. Überhaupt pflegen die AfD-Vertreter eher das aggressive Kontra, als dass sie Lösungsvorschläge präsentieren. Krawall kommt offensichtlich gut an.

Da hilft nur, dass die anderen 80 Prozent im Lande lauter werden.

