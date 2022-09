Queen-Begräbnis parallel bei ARD und ZDF? Ein Unding!

Essen. ARD-Chef Tom Buhrow beklagt gerne lautstark schrumpfende Etats fürs Fernsehen. Wie passt das zur Doppelübertragung des Queen-Begräbnisses?

Es gibt sehr gute Gründe, das Öffentlich-Rechtliche System trotz all seiner Schwächen gegen jene in Schutz zu nehmen, die es am liebsten abschaffen möchten. Aber dass ARD und ZDF es ihren Kritikern derart leicht machen in diesen Tagen, zeugt von wenig Einsicht und noch weniger Professionalität. Warum berichten das erste und das zweite deutsche Fernsehen über Stunden parallel vom Begräbnis der britischen Königin?

Es gibt keine glaubhafte Entschuldigung

Ein gewaltiges, weltumspannendes Ereignis, ganz gewiss, darüber zu streiten lohnt an dieser Stelle nicht. Üppige Berichterstattung ist in diesem Fall journalistisch jederzeit vertretbar und eben auch auf diesem – privat finanzierten - Portal zu finden. Aber dass nun beide großen deutschen Sendeanstalten, ganz überwiegend durchfinanziert mit Gebühren, jeweils in Mannschaftsstärke vor Ort auflaufen, um mehr oder weniger exakt das Gleiche zu tun, ist ein Aberwitz, für den es keine überzeugende Rechtfertigung gibt.

Doppelstrukturen muss man vermeiden

Es sind ja neben der Gründung von Spartenkanälen, dem allzu offensiven Ausbau des Internetangebots und dem prallen Verwaltungsapparat gerade die Doppelstrukturen, die es zu vermeiden gilt, um sich nicht angreifbar zu machen. Wie glaubhaft sind Vorträge von Verantwortlichen über Sparanstrengungen, wenn 58 Mitarbeiter beim CDU-Parteitag herumspringen und nun 50 in England? Hat ARD-Chef Tom Buhrow nicht noch vergangenen Donnerstag in Köln über schrumpfende Budgets und eklatante Geldnöte geklagt? Wäre es da nicht ratsam gewesen, die Kosten für den London-Trip ins Programm zu stecken und den Kollegen vom ZDF das Feld zu überlassen?

Den Ärger über solche Fehlentscheidungen sollten Buhrow und seine Kollegen, die sich gerne an Gewohnheiten klammern, nicht unterschätzen. Die Stimmung auch in der Politik ist keineswegs nur auf ihrer Seite.

