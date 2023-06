Programm und Wirklichkeit klaffen bei Parteien auseinander

Grüne und die CDU haben bei Parteiversammlungen über Theorie und die politische Praxis debattiert. Und es geht schon um die Kanzlerkandidatur.

Parteiprogrammdebatten sind was für politische Feinschmecker, die in der Lage und bereit dazu sind, aus Nuancen und Nebensätzen kleinste Abweichungen der politischen Grundausrichtung herauszulesen. Die breite Öffentlichkeit ist damit selten zu begeistern, und selbst der eigenen Basis genügt dann meist der komprimierte Satz, der sich auf ein Wahlplakat oder einen Kugelschreiber drucken lässt.

Überflüssig ist die Programmarbeit trotzdem nicht. Den Parteien und ihrem Personal kommt eine entscheidende Rolle in unserer parlamentarischen Demokratie zu. Da ist es gut, sich hin und wieder darauf zu verständigen, was das Wesen der Partei ist, wozu die Tradition verpflichtet, und in welchem Maße der Zeitgeist Einfluss nehmen muss, um den Kontakt zum Wahlvolk nicht zu verlieren.

Am Ende zählt sowieso nur das, was bei der praktischen Politik hinten rauskommt

Entscheidend ist am Ende aber sowieso nur das, was bei der praktischen Politik hinten rauskommt. Das merken gerade die Grünen, die sich in der Politik, die ihr Spitzenpersonal zu verantworten hat, meilenweit von Grundüberzeugungen ihrer Basis entfernt haben. Das kann man Pragmatismus nennen. Das ist der Preis, der zu bezahlen ist, wenn man Zugang zu den Fleischtöpfen der Macht haben will. Dann ist eben Schluss mit Veggie.

Bei der CDU überlagern Personalfragen derweil schon wieder die Sachthemen. Das kann man befremdlich finden angesichts der Tatsache, dass erst die Hälfte der Legislaturperiode um ist. Friedrich Merz ist dadurch entzaubert, dass es ihm nicht gelungen ist, die Gegner der Ampelpolitik einzusammeln und ein Erstarken der AfD zu verhindern. Auch wenn viele in der Union pflichtschuldigst betonen, dass der Parteivorsitzende bei der Kanzlerkandidatur das erste Zugriffsrecht hat, so wird doch immer deutlicher: Merz wird es am Ende nicht werden.

Der konservative Sauerländer hat noch nie eine Regierung geführt, hat noch nie für fairen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Koalitionspartnern sorgen müssen. Wenn es irgendwann im Bund auf Schwarz-Grün hinauslaufen sollte, wäre Hendrik Wüst sicherlich die bessere Wahl.

