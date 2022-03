Polizeipräsidien ohne Führung: Ein fatales Signal

Monate bleiben einige Polizeipräsidien in NRW nur unter kommissarischer Führung. Das zögerliche Agieren des Ministers ist nicht nachvollziehbar.

Der Innenminister wird also dem Kabinett – Zitat: „zu gegebener Zeit“ – Vorschläge unterbreiten, wen er für die Nachbesetzung der seit Monaten vakanten Polizeipräsidenten-Stelle in Duisburg vorsieht. Wenn das so schnell geht wie in Hagen, könnten Duisburgs Polizisten und Polizistinnen im Sommer eine neue Chefin oder einen neuen Chef haben. Köln müsste hoffen, dass es noch was in 2022 wird. Was bitte heißt denn „zu gegebener Zeit“? Noch ausweichender kann eine Antwort kaum sein.

Ist es wirklich so schwer, geeignete Kandidaten zu finden? Oder haben sie einfach nur (noch) das falsche Parteibuch? Es scheint, als dass der Minister die Entscheidung bis zur Landtagswahl aussitzen will. Eine kommissarische Leitung über Monate ist aber ein fatales Signal. Die Polizei wirbt um Nachwuchs, der dringend benötigt wird. Wenn nicht mal die Führungsstellen besetzt werden können, dürfte es schwer werden, die Polizei als attraktiven Arbeitgeber zu vermitteln – selbst wenn noch mehr Polizistinnen und Polizisten künftig die Präsidien leiten, was sicher ein guter Weg ist. Wissen sie doch mitunter am Besten, wie der Polizeialltag funktioniert.

