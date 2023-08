Ohne Veränderung geht es nicht

Brasiliens Regierung rühmt sich, das Tempo der Abholzung im Regenwald gebremst zu haben. Das ist nötig. Auch in Deutschland muss mehr passieren.

Von August 2022 bis zum Juli 2023 wurde im brasilianischen Amazonasgebiet eine Regenwaldfläche von 7952 Quadratkilometern abgeholzt. Das wird durchaus als Erfolg gewertet, denn das ist der niedrigste Wert seit vier Jahren. Die neue Regierung von Präsident Lula geht mit Polizei gegen illegale Goldschürfer und Farmer vor, die Bäume fällen, um Acker- und Weideflächen zu gewinnen. Das Palmöl und das Viehfutter ist dann nicht selten für die Rinder nötig, die dann bei uns in Deutschland auf dem Grill liegen.

Längst weiß man, dass die tropischen Regenwälder die Lungen unserer Erde sind. Und angesichts des Klimawandels und der Notwendigkeit, den Temperaturanstieg zu begrenzen, mutet es als höchst inkonsequent an, dass die CO2-Speicher im Amazonas-Gürtel mutwillig geschreddert werden.

Die gerodete Fläche entspricht nur in Brasilien 1.113.725 Fußballfeldern

Ein kluger Lehrmeister hat mich als jungen Journalisten dazu angehalten, abstrakte Größen so umzurechnen, dass sie vor dem Hintergrund unserer Alltagserfahrungen begreifbar werden. Die Umrechnung in Fußballfelder hat sich bewährt. „Nur“ 7952 Quadratkilometer Amazonas-Wald sind also in Brasilien innerhalb eines Jahres verschwunden. Das sind – mein alter Mathelehrer selig stehe mir bei – 1.113.725 Fußballfelder. Jeden Tag 3051. Das ist sehr viel.

Wir haben wenig Grund, mit dem Finger auf die Südamerikaner zu zeigen. Forst- und Landwirtschaft sichern dort die Lebensgrundlagen für viele Menschen, sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch bei uns gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen ökologisch korrekten Festreden und der Bereitschaft, das eigene Leben zu verändern.

Das Auto lässt man nur stehen, wenn einen die U-Bahn an der Haustür abholt

Das Windrad soll bitte nicht auf der Wiese gegenüber stehen, und die Kabel für Windstrom sollen zeitverzögernd und aufwendig verbuddelt werden, damit sie nicht die schöne Aussicht störten. Das Auto lässt man nur stehen, wenn einen die U-Bahn an der Haustür abholt, und der Fahrradweg wird nicht gebaut, wenn ein paar Parkplätze wegfallen. Die Wärmepumpe wird nur eingebaut, wenn der Finanzminister sie bezahlt, und mit der Bahn fahren wir nur, wenn uns das Monatsticket (fast) geschenkt wird. Und den Kies soll man am Niederrhein bitte weiter billig baggern dürfen, weil der Hausbau bloß nicht teurer werden soll.

Für das alles mag es Gründe geben. Die gibt es für die Menschen in Südamerika aber auch. Man muss sich ja nicht gleich auf eine Straße kleben, um zu spüren, dass es mit dieser Einstellung nicht entscheidend vorangeht auf dem Weg zur Klimaneutralität.

