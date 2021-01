NRW-Schulministerium wieder mal mal mit Salami-Taktik

Das NRW-Schulministerium scheut sich vor einer klaren Regelung in Sachen Schulpraktika in Corona-Zeiten: Wieder einmal.

Jegliche sozialen Kontakte sollen reduziert werden. Auch und gerade in der Berufswelt, wo Homeoffice das Gebot der Stunde ist. Es ist daher völlig realitätsfern, dass in absehbarer Zeit massenweise Schüler für Praktika in die Betriebe ausströmen können.

Dass das NRW-Schulministerium dennoch keine lang- oder zumindest mittelfristige Entscheidung trifft und die Praktika generell zumindest bis Ostern absagt, passt ins Bild. Auf Sicht fahren, kurzfristig entscheiden und Verantwortung an die Schulen delegieren – das ist die einzige Konstante in der NRW-Schulpolitik. Was hier als „weitgehende Flexibilisierungsmöglichkeiten“ vor Ort und ein „an die Pandemie angepasstes Vorgehen“ verkauft wird, ist eine Salami-Taktik, die die Schulen belastet.

Gerade weil die Berufsorientierung aber so wichtig ist, ist eine einheitliche Linie gefragt. Eine wachsweiche Regelung, wonach Schulen quasi eine theoretische Praxiswoche als Alternative handgestrickt aus dem Boden stampfen sollen, ist unzureichend. Es braucht eine landesweite Regelung, bei der die Wirtschaft mit ins Boot genommen wird, um Tausenden von Schülern wirklich Berufsorientierung ermöglichen zu können.

Das bisherige Prinzip, quasi wochenweise im Lichte des Pandemiegeschehens zu entscheiden, ist nicht richtig. Es darf nicht zum Zufall werden, ob junge Menschen einen guten Start in die Berufsfindung bekommen oder nicht.