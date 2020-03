Keine Frage: Das Coronavirus bringt die ganze Republik an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Nur mit radikalen Maßnahmen wird sich die Pandemie eindämmen lassen. Die zaudernde Haltung der NRW-Landesregierung trägt dazu jedenfalls nicht bei. Ob Bundesliga, Schulschließungen oder jetzt Einschränkungen beim Einzelhandel: Ministerpräsident Laschet wirkt unentschlossen – ganz im Gegenteil zu seinem bayrischen Amtskollegen Söder, der den Notstand ausgerufen hat und nun landesweit durchgreifen kann.

In NRW wälzt die Regierung dagegen die Verantwortung auf die Kommunen ab, die bei der Abwehr von Corona ohnehin schon über die Maßen eingebunden sind. Zum Glück hat die Kanzlerin am Abend ein Machtwort gesprochen und bei der Schließung von Läden und Gastronomie eine einheitliche Linie vorgegeben. Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, brauchen wir keinen Einkaufsbummel im Shopping-Center. Handel muss sich jetzt auf seine Kernfunktion beschränken: die Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen. Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass viele Händler in eine wirtschaftliche Schieflage geraten werden. Sie moderat zu halten, wird wiederum Aufgabe des Staates sein.