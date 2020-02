Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verlost 100 Dosen eines potenziell lebensrettenden Medikaments. Hilft nur 100 Kindern, aber der Bilanz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Novartis – Wenn das Überleben zum Millionenspiel wird

Heute spielen wir Russisch Roulette mal andersrum: 100 Kinder weltweit bekommen die Chance auf ein Weiterleben dank der Lotterie eines schweizerischen Pharmariesen. Novartis verschenkt 100 Dosen eines mutmaßlich heilbringenden Medikaments in einer Lotterie, die – überraschend genug – sogar die Zustimmung des Bundesinstituts für Arzneimittel findet.

Ist es nicht großzügig, dass Novartis Medikamente im Wert von 200 Millionen Euro verschenkt? Wohl kaum, wenn man weiß, dass das Unternehmen diesen Wert nicht von den Forschungs- und Herstellungskosten abgeleitet hat, sondern schlicht kalkuliert, wie viele zusätzliche Jahre und Lebensqualität man den behandelten Kindern mutmaßlich verschafft. Auch im Vergleich mit dem zugelassenen und von der Kasse bezahlten Medikament, das nach bisherigem Wissensstand geringere Therapiechancen bietet.

Insofern haben wir es hier mit einer zugegeben kostspieligen Werbekampagne zu tun. So etwa als würde ein Süßwarenkonzern ein paar 1000 Schachteln einer neuen Bonbonmischung verteilen, um die Menschen auf den Geschmack zu bringen.

Wenn die Kampagne funktioniert, freuen sich 100 Familien – und die Aktionäre

Wenn das Mittel dauerhaft wirkt, ist der öffentliche Druck durch 100 glückliche Elternpaare mit gesundenen Kindern so stark, dass an der Zulassung kaum ein Weg vorbeiführt und die Kassen die Therapie – und damit indirekt die Novartisaktionäre – werden bezahlen müssen. Die Aktionäre freut es: Etwa jedes 10.000. Baby leidet unter spinaler Muskelatropie (SMA) – 80 kleine Patienten pro Jahr in Deutschland, 160 Millionen Euro...

Gewiss kann man fragen, warum die Zulassung so lange dauert. Laut Spitzenverband der Kassen hat man dreieinhalb Monate geprüft – und dann Novartis Fragen gestellt. Auf die Antwort wartet man seit mehr als acht Monaten. Vielleicht war man intensiver mit der Vorbereitung dieses zynischen Spiels des Lebens befasst.

Man hätte die Medikamente zumindest im Rahmen einer kontrollierten Studie abgeben oder sie – wie bei Organspenden – nach Dringlichkeit und Heilungsperspektive – verteilen können.

Bleibt die Frage: Zu wie vielen Begräbnissen werden Novartis-Verantwortliche gehen, um auf dem Grabstein zu lesen: „Unser Kjnd hatte bei eurer Lotterie eine Niete!“ Zynisch? Nicht zynischer als das Kalkül des Pharmariesen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite