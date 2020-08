Nicht nur Schulmaskenpflicht, auch Gastronomie kontrollieren

In den Schulen wird die Maskenpflicht hart kontrolliert, in der Gastronomie wird es teils locker gesehen. So geht es nicht.

Die Maskenpflicht für Schüler im Unterricht und die Gästelisten in der Gastronomie sind auf den ersten Blick zwei Paar Schuh. Oder doch besser gesagt: zwei Seiten einer Medaille? Da müssen auf der einen Seite wegen der Corona-Pandemie Tausende Schülerinnen und Schüler künftig stundenlang Mundschutz tragen. Man kann das richtig oder falsch finden. Klar ist aber: Es ist eine leicht kontrollierbare Regelung, bei erheblichen Verstößen drohen Schülern sogar Unterrichtsverweise.

Da gibt es auf der anderen Seite wichtige Regeln für die Gastronomie – mit Gästelisten, Hygiene- und Abstandsregeln. Dort kommen viele, teils auch wildfremde Menschen zusammen, daher ist es so wichtig, dass das Ansteckungsrisiko minimiert und mögliche Infektionsketten im Nachhinein verfolgt werden können. Und es gibt doch immer wieder Gäste und Gastronomen, die sich um diese so wichtige Regeln nicht scheren. Da gibt es keine richtigen Listen oder völlig verantwortungslose Gäste tragen Phantasienamen ein.

Das ist keine Anklage gegen eine ganze Branche. Sehr, sehr viele Gastronomen machen alles sehr sorgfältig, wenden dafür große Energie auf. Aber gerade deshalb muss der Blick auf die schwarzen Schafe gerichtet werden. Nur, weil sich die Regeln nicht so leicht kontrollieren lassen wie in Schulen, dürfen die gefährlichen Verstöße nicht einfach hingenommen werden.