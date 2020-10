Nebenerwerbslandwirte brauchen Untersützung von der Politik

Ein Unternehmen, das sich wirtschaftlich nicht rechnet, verschwindet vom Markt. Wollen wir das in diesem Fall wirklich? Die Haltung von Weidetieren – es geht ja nicht nur um Kühe, sondern auch um Schafe und Ziegen – manövriert die Betreiber in die Verlustzone. Das ist auch eine Folge des Klimawandels. Sollen sie die Tiere also einfach abschaffen?

Für die Kulturlandschaft in Südwestfalen hätte das ungeahnte Folgen. Nein, es geht nicht nur um grasende Kühe als schönes Postkartenmotiv. Es geht um die Bewahrung ökologisch wertvoller Wiesen, um Insekten- und Vogelschutz. Und um das in jüngster Zeit so oft beschworene Tierwohl. Wenn von glücklichen Kühen die Rede ist: Hier stehen sie. Mehr Tierwohl geht kaum.

Es ist schizophren: Bund und Ländern betonen immer wieder, wie wichtig diese Art der Tierhaltung für Natur und Umwelt ist, lassen die in Schwierigkeiten geratenen Halter aber im Regen stehen. Die lobbystarken Großbetriebe versperren ihnen wohl den Blick auf die Nebenerwerbslandwirte. Freie Sicht verschaffen müssen sich die Politiker schon selbst.