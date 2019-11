Neben Geld muss es Überzeugungsarbeit geben

Eine Milliarde Euro steckt der Bund in den Ausbau des Mobilfunks. Das Geld fließt spät. Und: Man muss die Menschen dabei mitnehmen.

Schlechte Verbindungen im Zug, unterbrochene Telefonate auf der Autobahn: Die weißen Flecken in der deutschen Mobilfunklandschaft sind weiter groß. Dass sie nun getilgt werden sollen, ist kein Grund, der Koalition auf die Schulter zu klopfen. Zwar wird eine Milliarde Euro in neue Funkmasten gesteckt. Aber es dauert noch mindestens zwei Jahre, bis man auch an der letzten Milchkanne vernünftig telefonieren kann. Da wird nur aufgeholt, was lang verschlafen wurde – und gerade die Menschen auf dem Land benachteiligte.

Sorge vor Strahlen und Schandflecken Es wird interessant sein zu beobachten, ob die Pläne überall auf Gegenliebe stoßen. Mobilfunkmasten sind – wie Windräder – fürwahr keine Augenweide; wer will sowas schon in den bis dahin freien Terrassenblick gesetzt bekommen? Was ist mit den Menschen, die sich wegen der Strahlenbelastung Sorgen um die Gesundheit machen? „Verbindlichere“ Steuerung ist notwendig Es geht also nicht nur um Geld, sondern auch um Überzeugungsarbeit und eine bessere, „verbindlichere“ Steuerung, wie der Bedarf nach Mobilfunk vor Ort möglichst problemlos gestillt werden kann.