Nakostkonflikt: Habecks präsidiale Rede

Vizekanzler Robert Habeck hat mit seiner Rede gegen Antisemitismus ein Zeichen gesetzt, das man eigentlich vom Bundespräsidenten erwartet hätte.

So eine Rede hätte man eigentlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Doch nun übernahm der Grüne Robert Habeck die so wichtige und nötige Rede gegen Judenhass in Deutschland. Millionen haben Habecks zehnminütiges Video bereits gesehen. Es zeigt, wie intensiv und dankbar klare Worte aufgenommen werden.

Sehr deutlich sagt Habeck, dass Antisemitismus bekämpft werden muss. Ganz egal, ob er von Rechtsaußen, von links-orientierten Hamas-Verstehern oder von fahnen-schwenkenden Islamisten stammt. „Es braucht eine harte politische Antwort“, sagte Habeck und unterstrich damit die Notwendigkeit der wehrhaften Demokratie. Wer als Deutscher die Flagge Israels verbrenne, müsse mit Strafen rechen. Wer dies als Flüchtling tut, riskiere seinen Aufenthaltsstatus. Eindeutiger geht es nicht. Wirklich schade, dass Steinmeier dies nicht sagte.

Verbot von „Samidoun“ ist ein wichtiger Schritt

Fast zeitgleich vollzog Innenministerin Nancy Faeser das Verbot der antisemitischen Gruppe „Samidoun“. Der Schritt ist richtig und wichtig, denn es geht hier nicht um die berechtigten Sorgen und Nöte von Menschen in den palästinensischen Gebieten. Vielmehr macht „Samidoun“ keinen Hehl daraus, dass man Israel auslöschen wolle. Wer lautstark „Free Palestine: from the river to the see“ (also Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer) skandiert, der tilgt Israel ganz einfach von der Landkarte. Niemand darf das hierzulande hinnehmen. Klare Kante ist übrigens auch bei den türkischen „Grauen Wölfe“ nötig; deren Hetze ist unerträglich.

Wie sich das Verbot von „Samidoun“ auf die künftigen Pro-Palästina-Proteste auswirken wird, muss sich zeigen. Zumindest besteht für Polizei und Behörden nun Klarheit.

Das Verbot von „Samidoun“ war denn auch ein überfälliger Schritt für die Unmissverständlichkeit staatlichen Handels. Die Demokratie darf sich aus falsch verstandener Toleranz nicht auf der Nase herumtrampeln lassen. Von niemanden.

