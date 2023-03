Nach Meseberg: In der „Ampel“ wird es Zeit zum Unterhaken

Kanzler Olaf Scholz beschwört nach Meseberg das „Unterhaken“ der Ampel. Ob daraus wieder Kinnhaken werden, wissen wir nach den nächsten Wahlen.

Das Unterhaken, das Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Koalitionsklausur in Meseberg ausgemacht haben will, nahm die breite Öffentlichkeit zumindest im Vorfeld eher als Serie von gegenseitigen Kinnhaken wahr.

Selten hat es jedenfalls in einer Bundesregierung in der jüngeren Vergangenheit so unüberhörbar gerumpelt und gescheppert, was in erster Linie dem penetranten Wir-müssen-Kante-zeigen-Reflex des bei Landtagswahlen abgestraften liberalen Koalitionspartners geschuldet war – und den Standpunkten der Grünen auf der anderen Seite, die gegensätzlicher mitunter kaum sein können. Keine leichte Aufgabe für den Kanzler, diese Kakophonie in Wohlklang zu verwandeln.

Die Regierung muss endlich geschlossen auftreten

Doch die momentane Lage lässt ihm kaum Zeit. Der Ukraine-Krieg erfordert auf unabsehbare Zeit geschlossenes Handeln der Regierung. Der Streit in der Koalition um das Aus für den Verbrennermotor, der auf europäischer Ebene ausgetragen wird, muss schnell vom Tisch, er ramponiert das Image Deutschlands als politische Führungskraft in der EU beim Klimaschutz.

Innenpolitisch scheint es bei der Kindergrundsicherung ja voranzugehen. Die Töne, die nach Meseberg zu hören waren, lassen hoffen, dass die Ampel da auf Grün gestellt wird. Ob das auch beim Thema Autobahnausbau so ist, muss sich zeigen.

Nach den Wahlen wissen wir mehr

Spätestens nach dem nächsten Koalitionsausschuss und den kommenden Landtagswahlen – schon im Mai in Bremen, später in Bayern und Hessen – wird man wissen, was das Unterhaken von Meseberg wert ist.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung