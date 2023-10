Nach den Wahlen: Deutschland-Pakt muss her

Und, wie geht es nun weiter? Das ist die entscheidende Frage nach den Wahlergebnissen aus Bayern und Hessen. Es war ja keine wirkliche Überraschung, dass die Parteien der „Ampel“ abgestraft wurden. Der permanente und nach außen getragene Streit unter den Koalitionären lähmt den Fortschritt und ärgert die Menschen seit Monaten. CDU und CSU hatten es daher im Wahlkampf ziemlich leicht: immer feste drauf auf die „Ampel“ und sie als Chaos-Truppe darstellen, verbunden mit der Ansage, dass die Union es doch besser machen würde.

Genau hier wird es nun spannend: Kanzler Scholz hatte vor einem Monat die Idee eines „Deutschland-Pakts“ ins Spiel gebracht. Das Angebot ging besonders in Richtung der Union, aber auch an die großen Interessenverbände. Die Reaktionen auf den Pakt waren bis zum Sonntag verhalten, denn bis dahin wollte sich aus taktischen Gründen niemand aus der Union festlegen. Doch nun ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt muss sich nicht nur die „Ampel“ (hoffentlich!) zusammenraufen, sondern auch die Union und ebenso die Länder. Sie alle müssen einsehen, dass der leidliche Streit um Kompetenzen und Geld aufhören muss.

Es ist ja nicht so, dass die aktuellen Probleme allein von der „Ampel“ verursacht wurden. Sämtliche Vorgängerregierungen haben bei den Themen Energie, Klimawandel oder Migration wenig bis nichts bewegt. Von Schuldzuweisungen sollte ab sofort abgesehen werden; und Neuwahlen kann niemand wollen. Vielmehr ist jetzt die Zeit für gemeinsames Wiedergutmachen. Nur so kann der weitere Vormarsch der AfD aufgehalten werden.

In dem Zusammenhang ist auf Sprache und Tonart zu achten: Weder steht Deutschland am Abgrund noch herrschen Chaos oder Totalversagen. Und der „kranke Mann Europas“ ist unser Land auch nicht, wie neueste Zahlen zeigen. Übertreibungen und Miesmacherei passen nicht zu ernsthafter Politik.

