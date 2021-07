Münster-Prozess: Liebe Ermittler, macht weiter!

Gut, dass die Richter in Münster so ein hartes Urteil gesprochen haben. Es sollte Anspron für die Ermittler sein.

Sicher: Mancher hätte sich noch drastischere Strafen gewünscht. Aber die Urteile, die die Richter in dem Münsteraner Missbrauchs-Prozess gesprochen haben, gehen nah an die Grenze dessen heran, was das Strafgesetzbuch ermöglicht: Die Strafen für die vier Angeklagten, insbesondere für den Haupttäter, sind hart und gerecht. Sie sind auch ein Erfolg für den Rechtsstaat. Die Polizei hat die abscheulichen Taten leider nicht verhindern können, aber mit den geballten Ermittlungen, die seit einiger Zeit in NRW gegen die perverse Kinderpornografie-Szene laufen, konnte das Martyrium der Kinder zumindest gestoppt werden. Und die gesicherten Beweise haben zu einer gerechten Bestrafung geführt. Noch wichtiger ist aber fast, dass auch die Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Diese Männer werden sehr lange nicht in Freiheit gelangen, vielleicht auch nie.

Und das ist dann wiederum ein Sieg der Kinder, die auf so unerträgliche Art missbraucht wurden: Die pädophilen Täter haben ihnen eine Riesen-Hypothek aufgebürdet. Aber die Kinder haben nun Gewissheit, dass sie vor ihren Peinigern geschützt sind. Und dass sie ihr Leben gestalten können.

Das Urteil wird leider nicht solch eine abschreckende Wirkung haben, dass Missbrauch und Kinderpornografie ganz gestoppt werden. Aber es ist eine Bestätigung für die Ermittler: Macht weiter!