Gewiss war die Junge Union noch nie ein Laschet-Fanclub. Die Nachwuchsorganisation hat sich seit den 90er Jahren vom progressiven Treiber der Mutterpartei zum konservativen Flügel gewandelt. Da hat es ein freundlich-liberaler und rheinisch-katholischer Geist wie der NRW-Ministerpräsident von jeher schwer.

Dennoch muss es Laschet zu denken geben, dass er bei der Mitgliederbefragung über den Wunsch-Parteivorsitzenden völlig abgeschlagen auf dem dritten Rang gelandet ist. Die konservative Sehnsuchtsfigur Friedrich Merz ist für ihn nur noch mit dem Fernglas zu sehen und selbst der eigentlich chancenlose Außenpolitiker Norbert Röttgen deutlich beliebter.

Konnte Laschet seine wenig schmeichelhaften Umfragewerte in der Gesamtbevölkerung noch als Wasserstandsmeldungen aus den ewigen Gezeiten der Demoskopie abtun, haben nun immerhin 15.000 leibhaftige Jungunionisten abgestimmt. Selbst die ungehörigen Merz-Unterstellungen, Laschet sei bloß noch Favorit des „Partei-Establishments“, erhalten durch solche Basisabstimmungen nachträgliche Plausibilität. Wenn die Mitgliederbefragung der Jungen Union nicht zum Menetekel für den Parteitag am 15. Januar werden soll, muss der Ministerpräsident dringend an seiner Popularität arbeiten.