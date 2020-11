Eine Studie hat untersucht, wie sicher sich die Bürger in NRW fühlen, und warum sie sich an manchen Orten unsicher fühlen.

Es ist nicht gefährlich, nachts um ein Uhr durch eine Bahnunterführung zu gehen. Aber mulmig ist einem schon dabei zumute. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die eigene Wohnung von Einbrechern leergeräumt wird. Aber trotzdem fühlt man sich mit der extra-starken Panzerkette an der Eingangstür wohler. Es ist nicht wahrscheinlich, dass einen die jungen Männer mit Migrationshintergrund im Bus verprügeln, nur weil man sie höflich darauf aufmerksam macht, doch bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Trotzdem verkneift man sich die Belehrung. Das ist der Unterschied zwischen gefühlter Angst und tatsächlicher Bedrohung.

Vielleicht schauen die Bürger einfach zu viele Krimis im Fernsehen

Die Studie, deren Ergebnisse der Innenminister und die Heimatministerin gestern präsentierten, weist darauf hin, wie wichtig das Wohnumfeld für das Sicherheitsgefühl der Menschen ist. Wenn Straßen vermüllen, Container überquellen und Graffitis die Wände verschmieren, dann fühlen sich Menschen unsicher. Wenn Halbstarke auf dicke Hose machen und Autoposer mit ihren aufgemotzten Schlitten durchs Viertel röhren, fühlt sich offenbar so mancher brave Bürger in die Bronx versetzt. Dabei ist es an Rhein und Ruhr sicher. Die Wahrscheinlichkeit, zum Opfer von Kriminalität zu werden, ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Vielleicht schauen die Menschen einfach zu viele Krimis. Man sollte mal untersuchen, welche Auswirkungen es für das subjektive Sicherheitsgefühl der Deutschen hat, dass inzwischen fast jeden Abend ein „Tatort“ im Fernsehen läuft. Dabei ist die Welt doch mehr Rosamunde Pilcher als Horst Schimanski. Der Mensch ist von Natur aus gut. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Opfer sollten Täter in jedem Fall anzeigen

Dass viele Straftaten nicht bei der Polizei angezeigt werden, ist ein überraschendes Ergebnis der Studie. Die Ursachen sind unterschiedlich. Aber es muss das Ziel von Politik und Polizei sein, alle Straftaten aus dem Dunkelfeld ans Licht zu bringen. Dazu müssen Opfer die Täter auch anzeigen. Mag sein, dass die Tat im konkreten Fall zunächst nicht schwerwiegend genug erscheint, um zur Polizei zu gehen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass der Täter, einmal davongekommen, beim nächsten Mal ein ganz eindeutig schwerwiegendes Verbrechen begeht.