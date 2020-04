Mehr als Gesten sind gefragt

Pflegekräfte sollen einen Pflegebonus erhalten. Das ist eine nette Geste, aber es braucht vor allem langfristige Lösungen für gute Pflege

Pflegekräfte sind in der Corona-Krise in besonderem Maße in Anspruch genommen. Sie riskieren bei der Arbeit ihre eigene Gesundheit und sie kümmern sich in unseren Kliniken, in den Pflegeheimen des Landes und in der ambulanten Betreuung um diejenigen, die diese Krise vor allem trifft und stark verunsichert: um die Alten und die Kranken.

Der tägliche Einsatz dieser vielen Fachkräfte kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Die jetzt von der Bundesregierung geplante Bonuszahlung in der Altenpflege ist eine Geste des Dankes. Um die Finanzierung dieser Geste darf es kein Gerangel geben – das würde den Menschen, die von dem Pflegebonus profitieren sollen, und ihrem Einsatz nicht gerecht werden.

Alle Beteiligten – der Bund, die Länder und die Arbeitgeber – sind gefragt, eine solidarische Lösung zu finden, bei der nicht am Ende die Pflegebedürftigen selbst belastet werden. Und mehr noch: Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Pflege in Zeiten nach der Corona-Pandemie auskömmlich honoriert und finanziert werden kann. Es darf kein Zurück geben zu überlasteten Fachkräften in dieser systemrelevanten Branche. Wer in der Krise den Einsatz der Fachkräfte vollkommen zu Recht über den grünen Klee lobt, der muss hinterher auch liefern.