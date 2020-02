Media Saturn im Bann des Riesen Amazon

Rabattschlachten im Handel sind zur Dauereinrichtung geworden. Eine Aktion jagt die andere. Wer eine größere Anschaffung plant, muss eigentlich nur auf die nächste Welle warten. Und genau darin liegt das Problem. Trotz guter Konsumlaune der Verbraucher und stetig wachsender Umsätze im deutschen Einzelhandel werden die Margen mit jeder Rotstift-Aktion dünner.

Media Markt und Saturn bekommen die Härte des Wettbewerbs am Black Friday und Cyber Monday in doppelter Hinsicht zu spüren. Wenn sie gegen Online-Riesen wie Amazon bestehen wollen, müssen die deutschen Elektronikketten auch bei den gnadenlosen Schnäppchen mithalten. Mit der Konsequenz, dass ihre Läden in den folgenden zwei Wochen ziemlich leer blieben. Und das mitten im Weihnachtsgeschäft, das für den Einzelhandel nach wie vor außerordentlich wichtig ist.

Im Vergleich zum Weltkonzern Amazon ist Media Saturn ein vergleichsweise kleiner Spieler. Das sich immer schneller drehende globale Rabatt-Karussell werden die Düsseldorfer nicht anhalten können. Sie werden sich allein durch Beratung, Service und Exklusivität von den anonymen Internethändlern abheben können. Diese Notwendigkeit haben Media Markt und Saturn schon vor Jahren erkannt. Mit der Umsetzung lassen sie sich aber Zeit – Zeit, die der angeschlagene Konzern nicht hat.