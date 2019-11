„Logineo“ kommt spät, ist aber gut

Was lange währt, wird manchmal richtig gut: „Logineo“ könnte die Schulen aus der digitalen Wüste befreien.

Neulich, beim „Digitalgipfel“ des Bundes in Dortmund, streute der Chef des Branchenverbandes Bitkom Salz in die Wunden des Innovationslandes Deutschland. Es könne doch nicht sein, dass mitten in der digitalen Revolution Smartphones an Schulen verboten werden, schimpfte Achim Berg. Das Beispiel Schule ist gut. Ausgerechnet jene Orte, an denen Kinder auf die Zukunft und das Berufsleben vorbereitet werden sollen, sind digitale Wüsten.

Viel zu spät geht die neue Plattform „Logineo NRW“ an den Start, aber in ihr steckt immerhin viel Gutes. „Logineo“ ist – zumindest theoretisch – eine Brücke ins digitale Schul-Zeitalter. Die Plattform kann mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Sie könnte der Schlüssel zum Unterricht der Zukunft sein: weitgehend digital statt analog, voller ständig verfügbarer Informationen, die das gedruckte Schulbuch, Hefte, Tafel, Projektoren komplett überflüssig machen. Die Technik gibt das längst her. Man muss das aber wollen, und hier liegt das Problem. Die Digitalisierung hat bei der Aus- und Fortbildung von Lehrern längst nicht den Stellenwert, den sie haben müsste. Schulträger versorgen Kinder und Lehrer eben nicht selbstverständlich mit Tablets und Laptops, obwohl es zahlreiche Fördertöpfe gibt, die dafür anzuzapfen wären. „Logineo“ ist nur ein feines Werkzeug, das in einer Ecke verstaubt, wenn sich Schule nicht endlich in die Moderne aufmacht.