Litauen-Brigade: Bundeswehr geht nach Osten

Auch aus der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne im lippischen Augustdorf ziehen nun Soldatinnen und Soldaten samt ihrer Familien nach Litauen um. Das Panzerbataillon 203 soll gemeinsam mit Panzergrenadieren aus dem bayerischen Oberviechtach in der baltischen Republik stationiert werden. Und zwar dauerhaft – genau das ist das historisch Bedeutsame an der Truppenverlegung.

Noch nie waren Bundeswehreinheiten außerhalb unseres Landes bleibend und beständig stationiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach denn auch gestern bei der Unterzeichnung des Vertrages in Vilnius von einem „Meilenstein“ für die Bundeswehr.

Tatsächlich stehen deutsche Truppen nun direkt an der Grenze zu Weißrussland und nur 120 Kilometer von der russischen entfernt.

Natürlich ist das alles eine Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine und auch auf die Drohungen Putins, wenn er von einer Wiederherstellung der UdSSR fabuliert. Er möchte nicht nur die baltischen Republiken wieder einverleiben.

Richtig ist indes auch, dass der Einsatz in Litauen nicht überraschend kommt. Er ist auch kein Kind der „Zeitenwende“. Denn schon 2017 verlegte die Nato Einheiten nach Polen und ins Baltikum. Bereits damals gab es ja Angriffe der Russen gegen die Ukraine.

Die Bundesregierung erkauft sich mit der Dauerstationierung an der Nato-Ostflanke mehr Reputation im Bündnis und in der EU. Schließlich kritisierten Bündnis-Partner immer wieder, dass Deutschland angeblich zu wenig für die Rüstung zahle – und sich überhaupt gern aus „echten“ Einsätzen raushalte.

Genau damit soll es nun vorbei sein: Das ist die Botschaft des deutschen Litauen-Dauereinsatzes.

Dass die Ampel-Regierung ihn möglich macht, zeigt die enormen Herausforderungen, die unser Land gerade zu leisten hat.

