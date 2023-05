Lesen ist die Basis für alles

Die neue Iglu-Studie hat gezeigt, dass es um die ohnehin schlechte Lesekompetenz deutscher Grundschüler inzwischen noch schlechter bestellt ist.

Lesen Eltern ihren Kindern eigentlich heute noch vor? Schenken sie ihnen Bücher zu Weihnachten? Machen sie dem Nachwuchs noch vor, dass das Lesen eine tolle Freizeitbeschäftigung ist? Es ist zu befürchten, dass viel zu viele ihre Kinder vor dem PC absetzen, dass sie ihnen schon im Grundschulalter erlauben, sich mit ihrem Smartphone bei Tiktok bunte Bildchen und Info-Häppchen abzuholen (obwohl das in dem Alter noch verboten ist). Wenn es um die miserabele Lesekompetenz geht, wie sie jetzt gerade die neue „Iglu“-Studie beschreibt, zeigen alle vorwurfsvoll auf die Schule, die nicht das erfüllt, was alle von ihr erwarten. Aber man darf auch danach fragen, was Eltern eigentlich dafür tun, dass ihre Kinder in der Schule gut mitkommen und gut und gerne lesen. Zuallererst sind Eltern dafür verantwortlich, dass Kinder sich gut entwickeln können.

Der Staat hat die Aufgabe, für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen

Es ist aber die Aufgabe des Staates – und damit auch die Aufgabe der Schule –, dafür zu sorgen, dass alle Kinder gute Bildungschancen haben, und somit zumindest der Versuch unternommen wird, den Nachteil auszugleichen, den Kinder haben, die in Familien hineingeboren werden, die sich nicht um die Ausbildung ihrer Kinder kümmern können oder wollen.

Corona hat die Kluft noch vergrößert. Den Grundschulen und den Lehrerinnen und Lehrern kann da wohl kein Vorwurf gemacht werden. In viel zu großen Klassen müssen sie viel zu viele Aufgaben erfüllen. Erziehung gehört mehr als früher dazu. Und die Integration von Kindern, die kein Deutsch sprechen, gehört auch dazu. Wenn in einer Klasse mehr als die Hälfte der Mädchen und Jungen eine andere Muttersprache haben, dann ist doch ganz klar, dass die Lesekompetenz leidet – übrigens dann auch bei den Kindern, die deutsche Muttersprachler sind. Es ist schade, dass die Iglu-Studie nicht auch die soziale Kompetenz misst. Es ist auch ein Bildungserfolg von Schule, wenn sie es schafft, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte den Weg zu einer Integration zu ebnen.

Die Fähigkeit zu lesen, ist eine wichtige Voraussetzung für politische Teilhabe

Die Fähigkeit zum Lesen ist auch in Zeiten des Internets die wichtigste Fertigkeit zur Aufnahme von Informationen. Wie will man als Bürgerin und Bürger Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, wenn man sich nicht regelmäßig in seriösen Quellen darüber informiert, was Politik plant und macht und welche Konsequenzen das hat?

In Russland – und auch in der Türkei – sehen wir gerade, wohin das führen kann, wenn einer Gesellschaft die Möglichkeit genommen wird, sich allumfassend zu informieren. Eine freiheitliche Demokratie braucht freie Medien. Und sie braucht Bürgerinnen und Bürger, die lesen dürfen und können.

