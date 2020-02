Es gibt in diesen Tagen auch gute Nachrichten von der CDU. Welche? Endlich sind die Fronten für den Kampf um den Parteivorsitz klar, alle Kandidaten aus der Deckung getreten. Das Taktieren und Abwägen in den Hinterzimmern hat ein Ende. Das ist übrigens auch Norbert Röttgen zu verdanken, der mit seinem Solo-Auftritt überrascht hat. Das könnte allerdings auch sein wertvollster Beitrag in diesem Verfahren sein, denn eine echte Chance hat er wohl nicht. Seit gestern stehen zwei Modelle zur Wahl. Armin Laschet und Jens Spahn repräsentieren nun doch noch den Team-Gedanken, den sich vor allem die CDU-Gremien nach einer Zeit von Konflikten, Niederlagen und Verletzungen so sehr gewünscht haben. Friedrich Merz ist der Gegenentwurf. Und das ist gut. Die CDU-Mitglieder haben eine echte Wahl.

NRW-Ministerpräsident Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn positionieren sich in der gesellschaftlichen Mitte. Sie stehen im weitesten Sinne für eine Fortführung des Kurses von Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat die früher einmal konservative CDU im Laufe ihrer Amtszeit als Parteivorsitzende dorthin verschoben, wo sich inzwischen auch die SPD, die Grünen und die FDP tummeln. Hier werden zwar Wahlen gewonnen, hier ist es aber auch immer schwerer, ein eigenständiges scharfes Profil zu entwickeln, mit dem man sich vom politischen Wettbewerber abgrenzen kann.

Die Antwort darauf könnte also Friedrich Merz sein, der als herausragender Redner ausgestattet mit einem kaum zu überschätzenden Selbstbewusstsein für klare Positionen steht – insbesondere bei der Haltung gegenüber der AfD und den Linken. Die Koketterie des Thüringer Landesverbands mit der AfD wäre mit Merz nicht zu machen gewesen. Mit seiner Nähe zur Wirtschaft wirkt er insgesamt wie ein personifiziertes Versprechen auf bessere Zeiten, die aber irgendwie auch an die Vergangenheit erinnern.

Hier liegt das Problem. Denn eine Reanimierung der konservativen Prägung der CDU könnte zwar den Wettstreit zwischen den Parteien intensivieren und der AfD Wählerpotenzial nehmen. Sie könnte aber gleichwohl die CDU um Wahlerfolge bringen. Siehe oben. Denn unsere Gesellschaft ist divers. Das verlangt eine große Modernität. Bei den Wahlen in Hamburg hat die CDU an die Grünen verloren. Hinzu kommt, dass Friedrich Merz schwer berechenbar scheint. Er ist eindeutig kein Anhänger des Teamgedankens.

Das war unschwer nach der Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag zu beobachten. Er lässt sich immer wieder zu unbedachten Äußerungen hinreißen. Frauenwitze gehören dazu. Schließlich geht es ihm nicht nur um den Parteivorsitz. Er möchte Kanzler werden. Dieser Weg jedoch führt nur über CSU-Chef Markus Söder, der deutliche Vorbehalte erkennen lässt. Für ihn hat Merz mit knapp drei Jahren Arbeitsnachweis als Fraktionschef im Bundestag noch nicht bewiesen, dass er es wirklich kann.

Laschet und Spahn, soviel ist sicher, werden sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie es weitergehen könnte, sollte Laschet neuer CDU-Chef und Kanzlerkandidat werden. Ob Spahn auch in NRW eine größere Rolle übernehmen wird, bleibt offen. Eine Frau – das ist die ernüchternde Botschaft — spielt bei all dem weder im Bund noch im Land eine Rolle. Auffällig ist, dass AKK sich mit dem Entschluss, die Brocken hinzuwerfen, regelrecht befreit hat. So klar wie in den vergangenen Tagen war sie zuvor nur selten. Wie schade.