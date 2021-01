Laschet ist Parteichef - aber es ist noch nichts entschieden

Laschet setzt sich im Rennen um den CDU-Vorsitz nur knapp durch - im Super-Wahljahr muss er nun beweisen, ob er ein Team schmieden kann.

Die CDU hat endlich einen neuen Vorsitzenden gewählt. Entschieden ist damit noch nichts. Zu knapp war dafür die Mehrheit der Delegierten, die auf dem digitalen Parteitag für Armin Laschet gestimmt hat. Zu groß war die Unterstützung, die Gegenkandidat Friedrich Merz enthielt. Nach dem ersten Wahlgang hatte der Sauerländer noch leicht vor dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gelegen.

Und das Stimmungsbild an der Parteibasis spricht eine andere Sprache als der virtuelle Urnengang. Dort ist die von Merz vertretene „klare Kante“ verbunden mit dem konservativen Profil deutlich beliebter als bei den Funktionsträgern. Und doch: Laschet kann es schaffen.

Die Kanzlerin und Spahn halten sich nicht an die Regeln

Dabei war es keine Hilfe, dass sich weder Angela Merkel noch Gesundheitsminister Jens Spahn (Team Laschet) im Vorfeld sauber an die Regeln hielten. Die Bundeskanzlerin, die in den vergangenen Monaten eisern geschwiegen hatte, ließ in ihrer Rede Sympathien für ein Team – also Laschet/Spahn - deutlich erkennen. Man darf sicher sein, dass sie ihre Worte mit Bedacht wählte. Spahn meldete sich in einer Mini-Fragerunde zu Wort, wollte jedoch von keinem der drei Kandidaten etwas wissen. Er beschränkte sich darauf, seinem Partner den Rücken zu stärken. Delegierte schätzen das nicht und schicken blaue Briefe. Bei der Wahl der fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter schnitt Spahn am schlechtesten ab.

Laschet: Ein Mann der Überraschungen - und der Empathie

Laschet aber siegte trotz allem. Mit ihm gewinnt ein zäher und ausdauernder Kämpfer. Jemand, der zu großen Überraschungen fähig ist. Der im Vergleich zu Merz deutlich schwächere Redner übertraf alle Erwartungen und sich selbst. Er berührte die Menschen. Merz wurde bereits zum zweiten Mal beim Kampf um den Parteivorsitz in seiner Paradedisziplin geschlagen.

Laschet war es auch, der sich nach dem Wahlsieg bei Annegret Kramp-Karrenbauer bedankte. Angela Merkel hatte für die unglücklich agierende scheidende CDU-Vorsitzende kein Wort der Erwähnung gefunden. In diesem sensiblen Blick für die anderen, in der zutiefst christlich-liberalen Grundhaltung und der Fähigkeit, ganz bei sich zu bleiben, liegt Laschets Chance für die riesigen Aufgaben der kommenden Monate. Gegen die in der Corona-Pandemie wiedererstarkte Kanzlerin wird es nicht einfach, ein eigenes Profil zu entwickeln. Merkel ist es auf der Zielgeraden ihrer Amtszeit egal, wer unter ihr CDU-Vorsitzender ist.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder lauert mit starken Umfragewerten in Bayern. Der Weg zur Kanzlerkandidatur führt nur über ihn.

Kann Laschet ein Team schmieden, steigen seine Chancen

Der Lackmus-Test in dieser Frage steht für Laschet am 14. März auf dem politischen Terminkalender. An diesem Tag werden die Landtage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. In Baden-Württemberg verfügt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über überragende Zustimmung. In Rheinland-Pfalz mit der beliebten Sozialdemokratin Malu Dreyer an der Spitze der Landesregierung liegt die Latte für die CDU ähnlich hoch.

Wie er bis dahin an Statur gewinnen und die Partei stärken will, das scheint Armin Laschet aber schon genau zu wissen. Norbert Röttgen, der im ersten Wahlgang immerhin 224 Stimmen erhalten hatte, ist bereits an seiner Seite. An Friedrich Merz sprach der neue Parteichef unmittelbar nach der Wahl eine Einladung zur Zusammenarbeit aus. Wenn Merz sich dieses Mal doch als Teamspieler erweisen sollte, dann ist seine bundespolitische Karriere womöglich noch nicht zu Ende. Und Markus Söder müsste sich warm anziehen. Entschieden ist noch nichts.