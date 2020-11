Bisher haben Bund und Land die Kommunen in der Corona-Krise nicht im Regen stehen lassen. Das muss so bleiben. Auch im nächsten Jahr.

Die Ruhrgebietsstädte waren auf einem guten Weg „raus aus den Schulden“. Innerhalb von drei Jahren konnten sie ihre mannshohen Liquiditätskredite um einen Milliardenbetrag abbauen. Geholfen haben dabei drastische Sparmaßnahmen, höhere Steuern und die gute Konjunktur. Dann kam Corona. Und plötzlich sind die Kommunen einmal mehr die Krisenmanager der Nation.

Die örtlichen Gesundheitsämter bilden in der Bekämpfung der Pandemie die entscheidende Infrastruktur. Auch beim gerade anlaufenden Aufbau der Impfzentren wird es auf die Entscheider vor Ort ankommen. Gleichzeitig brechen - siehe Gewerbesteuer - kommunale Einnahmen weg wie Gletscherschollen im Klimawandel.

Gut funktionierende Städte machen unser Land erst lebenswert

Bei den Beratungen über Corona-Hilfspakete sind die Städte nur Zaungäste. Bisher haben Bund und Land die Kommunen in ihrer Not aber nicht im Regen stehen lassen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Was unser Land lebenswert macht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt erst ermöglicht, sind gut funktionierende Städte und Gemeinden - ganz gleich ob sie München heißen oder Gelsenkirchen. Die Städte dürfen nicht vergessen werden.