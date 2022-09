Längere AKW-Laufzeiten sind kein Grund zum Jubeln

Die Planungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen möglichen Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken sind für die Grünen ein Problem.

Jetzt also doch: Die Grünen machen den Weg für einen befristeten Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken frei. Wortreich erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck, warum das nun sehr wahrscheinlich notwendig wird. Den Franzosen schob er den schwarzen Peter zu, weil die nun voraussichtlich weniger Strom liefern werden. Man darf dem grünen Minister wünschen, dass seine Basis diese Erklärung und diese Kröte schluckt.

Mindestens ebenso wahr ist: Der Widerstand gegen eine Verlängerung der Laufzeiten war politisch nicht mehr durchzuhalten. Die Mär, dass sich die Menge des produzierten Stroms überhaupt nicht auf die Energiekosten auswirken würde, mochten zuletzt immer weniger Bürger glauben. Umfragen signalisieren schon lange eine breite Zustimmung der Deutschen zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken.

Dass die Entscheidung nun noch vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober fällt, überrascht die vielen Experten, die orakelt hatten, dass die Grünen nicht vor dem wichtigen Urnengang ihre Wähler verschrecken wollen. Aber welchen Schaden hätte die Glaubwürdigkeit der Politik genommen, wenn Robert Habeck erst am Montag nach der Wahl verkündet hätte, dass die Kraftwerke länger laufen werden.

Jetzt rächt sich das Bummeln beim Umsteigen auf erneuerbare Energien

Die Entscheidung ist nicht nur für die Grünen schmerzhaft, die ja im Wesentlichen aus der Anti-Atomkraftbewegung entstanden sind. Nach dem katastrophalen Unfall im japanischen Fukushima hat sich Deutschland auf den Weg gemacht, aus der Atomkraft – anders als andere Industrienationen – komplett auszusteigen. Jetzt rächt sich, dass die Politik nicht entschieden genug in Richtung erneuerbare Energien umgesteuert hat. Und es rächt sich ebenso, dass immer wieder Bürgerinnen und Bürger den Prozess gebremst haben, weil sie gegen Stromtrassen und Windkrafträder in ihrer Heimat klagen.

Nun fließt kein billiges Gas mehr aus Russland, oder es blubbert gerade aus Lecks der Pipeline in die Ostsee. Das macht schmerzhafte Entscheidungen notwendig. Ein Freifahrtschein für die endlose Verlängerung der Laufzeiten von Atom- und Kohlekraftwerken darf das aber auf keinen Fall sein. Es gibt eine größere Gefahr als steigende Energiepreise. Und das ist der Klimawandel.

