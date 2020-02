Kultur ist ein Standortvorteil

Zum letzten Burgrock in Altena kamen 500 zahlende Gäste. Seegeflüster in Hagen hat aufgegeben, weil der Zweiklang aus immer höheren Gagen für die Bands und immer mehr Anforderungen an die Sicherheit die finanzielle Seite unkalkulierbar machte. Beide Festivals sind Geschichte.

Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass die Festival-Szene trotz der Herausforderungen derzeit wieder wächst. Für die Region ist Kultur ein Standortfaktor und -vorteil, der immer wichtiger wird. Wie will man die jungen Leute halten oder als Arbeitnehmer erst gewinnen, wenn nichts los ist?

Diese Motivation geben nahezu alle Veranstalter an, wenn man sie fragt, woher sie den Mut nehmen, sich einem solchen finanziellen Risiko auszusetzen. Denn, auch das muss gesagt werden, die Kommunen scheuen sich, Geld für Festivals in die Hand zu nehmen und die Bewilligungsprozesse für Landesförderung sind zu schwerfällig, um zu den besonderen Bedürfnissen der Szene zu passen. Um gute Bands verpflichten zu können, braucht man Geld, Vorlauf und muss schnell sein.

Aus Publikumssicht wird dieser Sommer allerdings heiß. Die Locations sind fantastisch, und die Line-ups dürften jeden Geschmack treffen.