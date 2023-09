Krieg um Bergkarabach - eine günstige Gelegenheit

Der neue aserbaidschanische Angriff gegen Bergkarabach fällt in eine Zeit, in der der Krieg in der Ukraine das diplomatische Parkett beherrscht.

Der neue Gewaltausbruch im Kaukasus ist einer, der Beobachter nicht überrascht hat. Das autoritär geführte Regime in Baku hat seit Monaten den Druck auf die Armenier in Bergkarabach erhöht. Seit Dezember ist die einzige Verbindung zwischen Armenien und Bergkarabach blockiert, die Menschen in der eingeschlossenen Region leiden seit geraumer Zeit unter eklatanter Nahrungsmittelknappheit.

Die Weltöffentlichkeit hat sich dafür nicht interessiert, ist doch der russische Überfall auf die Ukraine das alles beherrschende Thema auf dem diplomatischen Parkett. Aserbaidschan nutzt den Krieg 2000 Kilometer nordwestlich aus, um Tatsachen zu schaffen und sich Bergkarabach komplett einzuverleiben. Die Gelegenheit ist günstig.

Russland ist derzeit militärisch nicht in der Lage, seine Rolle als Schutzmacht Armeniens auszufüllen. Die vorsichtige Annäherung Eriwans an den Westen ist noch nicht so weit fortgeschritten, als dass Aserbaidschan außer kritischen Worten sonstige Konsequenzen erwarten müsste.

Zudem weiß Baku sich von der Türkei wohl behütet. Weder die USA noch die EU werden Ankara vergrätzen wollen, indem sie sich zu energisch gegen die aserbaidschanische Aggression stellen. Die USA brauchen die Flughäfen in der Türkei, die EU fürchtet die Öffnung der Flüchtlingsschleusen durch Erdogan.

Russland wiederum ist auf den türkischen Beistand bei der Umgehung westlicher Sanktionen angewiesen. Nicht zuletzt braucht Aserbaidschan keine deutlichen Maßnahmen befürchten, weil es ein zu wichtiger Gaslieferant für Europa ist. Geschäft schlägt Moral.

Sollte es aber zu ethnischen Säuberungen in Bergkarabach kommen, die armenische Bevölkerung dort also vertrieben werden oder Baku den Krieg auf Armenien selbst ausdehnen, wie es derzeit befürchtet wird, muss der Westen energisch eingreifen. Egal, wie hoch der Preis sein sollte.

