Das Wucher-Problem in Zeiten der Corona-Krise zeigt, dass der Staat sein Pflicht zur Daseinsvorsorge nicht weiter vernachlässigen darf.

In Krisen treten die guten und die schlechten Eigenschaften von Menschen sichtbarer hervor. In diesen Tagen ist Solidarität gelebter Alltag. Achtsamkeit und Rücksichtnahme gewinnen Bedeutung. Und dann sind da die Rücksichtslosen und die Asozialen. Leute, die sich an der Krise bereichern wollen. Hedgefonds-Manager, die Verheerungen an den Börsen anrichten, weil sie auf fallende Kurse setzen. Skrupellose Geschäftemacher, die da fette Gewinne wittern, wo Engpässe auftreten.

In Spanien und Italien sind bereits Tausende Ärzte und Pflegekräfte erkrankt. Die deutschen Kliniken bereiten sich auf den Sturm vor. Das Personal bittet händeringend um genügend Schutzausrüstung. Diese Ausrüstung wird gebraucht, damit die Helfenden nicht krank werden. Ausgerechnet dafür verlangen manche Händler nun Mondpreise. Das ist zumindest abgrundtief unmoralisch. Ob es kriminell ist, werden hoffentlich Gerichte klären. Freimütig aus der Hand gegeben Eine Lehre muss sein, dass der Staat den Kräften des Marktes nicht bedingungslos vertrauen sollte. Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat vor der Krise die Pflegenden und die Mediziner an ihre Grenzen gebracht. Jetzt zeigt sich, dass sie lebensbedrohlich sein kann. Hätte der Staat nicht die Daseinsvorsorge so freimütig aus der Hand gegeben, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Das Gute an Krisen ist auch, dass man aus ihnen lernen kann. Aus der Finanzkrise sind viel zu wenige Konsequenzen gezogen worden. Hoffentlich wird es diesmal anders sein.