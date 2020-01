Es ist grotesk, dass die Politik über eine Entschuldung von Kommunen debattiert, sie aber weiterhin ohne Not unter Kosten für Flüchtlinge ächzen.

Kosten für Flüchtlinge: Land NRW muss den Kommunen helfen

Auch im vergangenen Jahr ist die Zahl der neu nach Nordrhein-Westfalen gekommenen Asylbewerber deutlich auf knapp 26.000 gesunken. Die Kommunen an Rhein und Ruhr ächzen aber noch immer unter den Kosten.

Einen Gutteil müssen sie für Menschen mit einem Duldungsstatus ausgeben, also Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Dass die Kommunen mit den Kosten für diese Flüchtlinge komplett allein gelassen werden, ist ein Fehler im System, der dringend behoben werden muss.

Die moralische und rechtliche Verpflichtung, Menschen in Not aufzunehmen, verblasst zu oft hinter den Zahlenwerken, die von den unterschiedlichen Verantwortlichen in Bund, Land und Kommunen präsentiert werden. Richtig ist aber: Die Forderungen aus der kommunalen Familie nach einer besseren Kostenerstattung sind angesichts des aktuellen Milliarden-Überschusses im Landeshaushalt nachvollziehbarer denn je.

Es ist nahezu grotesk, dass die Politik in Bund und Land über eine Entlastung von Städten und Gemeinden debattiert, die von Altschulden erdrückt werden,die schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf aber nicht bereit ist, den Kommunen stärker unter die Arme zu greifen.

Wenn kommunale Infrastrukturprojekte zurückgestellt werden müssen, weil das Geld für die Unterbringung von Geflüchteten aufgewendet werden muss, kann das gesellschaftlichen Unfrieden stiften. Wenn dies ohne Not geschieht, ist es fahrlässig.

Zur Wahrheit gehört auch: Asylbewerber sind nicht nur ein Kostenfaktor, worauf sie in der Diskussion immer wieder reduziert werden. Über 100.000 Flüchtlinge haben in Nordrhein-Westfalen seit Juli 2016 einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsstelle gefunden, knapp ein Drittel von ihnen allein im vergangenen Jahr.

Für Bund, das Land und die Kommunen sind diese Menschen also auch ein volkswirtschaftlicher Gewinn. Sie verbessern das Steueraufkommen und zahlen in die Sozialsysteme ein. Das zeigt, dass es sich lohnt, in die Integration zu investieren.